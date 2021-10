Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: versuchter Schockanruf

Hildesheim (ots)

Elze: Ein Schockanruf bei einer 77 jährigen am 04.10.2021, früher Nachmittag, blieb in Gronau ohne Erfolg. Eine weinerliche Frau sprach am Telefon von einem Unfall und suggerierte durch den Tonfall, dass es sich um die Tochter handeln könnte. Eine das Gespräch übernehmende Staatsanwältin forderte 86.0000,-- Euro an Schmerzensgeld. Nur die verneinende Nachfrage nach Bargeld, Gold und Schmuck führte zum Gesprächsabbruch. Ein späterer Anruf der echten Tochter brachte der Geschädigten Klarheit, dass sie einen Schockanruf erhalten hat.(jah)

