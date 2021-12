Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Unbekannter Fahrer touchiert 15-jährige Schülerin auf dem Schulweg

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 21.12.2021, wurde eine 15-jährige Schülerin auf dem Weg zur Schule von einem unbekannten PKW-Fahrer touchiert und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Jugendliche überquerte um 07:35 Uhr den Zebrastreifen im Bereich Fichteplatz / Am Gautor. Auf dem Zebrastreifen touchierte das Fahrzeug das linke Bein der Schülerin, sodass diese aus dem Gleichgewicht geriet. Um nicht hinzufallen, musste sie sich mit der linken Hand auf der Motorhaube des Fahrzeuges abstützen. Hierbei erlitt sie eine Verletzung an ihrer Hand. Der Fahrer rief aus dem offenen Fenster "Sorry" und fuhr weiter.

Das Auto soll dunkelblau / schwarz und verhältnismäßig klein gewesen sein. Die Kennzeichen sollen mit "MZ-X" beginnen. Außerdem war an dem PKW auffällig, dass die Scheiben noch sehr stark vereist waren und nur sehr sporadisch freigekratzt wurden.

Der flüchtige Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, dunkler Teint, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart, schwarze Jacke.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell