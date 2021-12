Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizeipräsident Hamm überreicht Spende an Herzenssache e.V. - Mainzer Volksbank engagiert

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"Kinder sind unsere Zukunft und müssen gerade jetzt, in diesen schweren Zeiten besonders viele Einschränkungen ertragen. Es liegt uns daher ganz besonders am Herzen, notleidende und hilfsbedürftige Kinder zu schützen und zu unterstützen. Da, wo wir nicht mehr helfen können, setzt die Kinderhilfsaktion Herzenssache an. Wir freuen uns sehr, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können!" so Reiner Hamm, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mainz, bei der Übergabe der Summe in Höhe von 1.500,- EUR. Seit 2015 unterstützt die Polizei die Aktion Herzenssache aus den Einnahmen eines sozialen Upcycling-Projektes. Als im Jahr 2013 die Uniformfarbe der rheinland-pfälzischen Polizei auf blau wechselte, sollten tausende grüne Uniformteile vernichtet werden. Im PP Mainz wurde damals die Idee geboren, aus alten Uniformjacken etwas Sinnvolles entstehen zu lassen. Heraus kam das "Uniform zu Taschen Projekt". Immer zu Weihnachten finden diese Taschen besonderen Anklang und werden gerne als Geschenk gekauft. Zu erhalten sind die Taschen und viele weitere Upcycling-Produkte im Verkaufsladen der "Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen - gpe" in der Kaiserstraße 32, in Mainz. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, wird hier sicher fündig.

Von Beginn an ist die Mainzer Volksbank Partner des Polizeipräsidiums Mainz, stellt ein Konto zur Verfügung und unterstützt in Finanzfragen. In diesem Jahr unterstützt die MVB ebenfalls die Aktion Herzenssache e.V. mit einer Spende in Höhe von 1000,- EUR. Peter Jost, Bereichsdirektor für gesellschaftliches Engagement der MVB, übergibt diese Summe gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mainz, mit den Worten: "Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung für Kinder bewusst und von dem tollen Engagement des PP Mainz begeistert. Wir unterstützen daher gerne den Verein Herzenssache e.V.

Die Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V. unterstützt seit über 20 Jahren Hilfsprojekte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland und trägt damit dazu bei, den unterstützen Kindern und Familien Hoffnung zu schenken.

https://gpe-mainz.de/gpe/gpe-fuer-alle/produkte-aus-dem-naehwerk.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell