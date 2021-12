Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Linienbus bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 21.12.2021, kam es um 11:08 Uhr im Landwehrweg in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Landwehrweg in Richtung Obere Zahlbacher Straße und kollidierte auf unbekannte Art und Weise mit dem vorderen linken Bereich eines ordnungsgemäß parkenden Linienbusses. Es entstanden Lack- und Kratzschäden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Die Mainzer Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und Unfallverursacher geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell