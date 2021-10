Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstählen von E-Bikes in Neubrandenburg und Röbel gesucht

Neubrandenburg/Röbel (ots)

Am 22.10.2021 erschien der Eigentümer eines E-Bikes im Polizeihauptrevier Neubrandenburg und zeigte bei den Beamten den Diebstahl des Fahrrades an.

Der 58-jährige Neubrandenburger gab an, das Fahrrad gegen 07:10 Uhr auf dem Hinterhof der Schwedenstraße 8 abgestellt und angeschlossen zu haben. Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte war dieses verschwunden. Personen, die sich im selben Gebäude wie der Geschädigten aufhielten, äußerten eine männliche Person mit Basecap, blauem Anorak und aufgesetzter Kapuze auf dem Hinterhof gesehen zu haben. Bei dem Mann soll es sich weder um einen Kunden noch um einen Mitarbeiter einer Firma aus dem Gebäude der Schwedenstraße 8 gehandelt haben. Die Tat wurde nach aktuellem Kenntnisstand durch niemanden beobachtet.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein circa sechs Monate altes, 28-Zoll großes Giant Daily Trekkingrad in schwarz im Wert von 2.900 Euro.

Personen, die einen Hinweis auf den Täter, die Tat oder den Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Zwei weitere entwendete E-Bikes wurden dem Polizeirevier Röbel am 23.10.2021 gemeldet. In der Zeit vom 22.10.2021, 20:00 Uhr bis zum 23.10.2021, 08:30 Uhr wurden an der Marina in Röbel zwei schwarze Fahrräder der Marke Cube mit einem Gesamtwert von je 2.500 Euro durch unbekannte Täter entwendet. Der Eigentümer hatte die Räder nahe seinem Wohnmobil angeschlossen abgestellt.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei alle Personen, die Hinweise geben können, sich im Polizeirevier unter 039931/848224 oder im Internet zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell