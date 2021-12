Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim - 28-jähriger Betrüger gibt sich als Handwerker aus

Mainz (ots)

Ein 28-jähriger Betrüger aus Frankfurt gab sich als Handwerker aus und erstellte dem 69-jährigen Geschädigten nach der Reinigung eines Abflussrohres eine Rechnung in Höhe von 1.200 EUR.

Der in Stadecken-Elsheim lebende Geschädigte beauftragte vergangene Woche eine Firma mit der Reinigung eines Abflussrohres. Am gestrigen Tag suchte der Betrüger das Anwesen auf und arbeitete vier Stunden an dem besagten Rohr. Nachdem der hohe Geldbetrag in Rechnung gestellt worden ist, kontaktierte der glücklicherweise skeptische Geschädigte telefonisch die Polizei. Kurze Zeit später war sowohl die Polizei als auch die beauftragte Firma mit richtigen Handwerkern zugegen. Die fachkundigen Arbeiter der Firma überprüften das Rohr und stellten fest, dass es mangelhaft bis gar nicht gereinigt wurde.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs und Wuchers eingeleitet.

