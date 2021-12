Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Straßenschild und Poller bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Mainz (ots)

Am gestrigen Tag, Dienstag, den 21.12.2021, kam es gegen 15:10 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Straße "Neue Universitätsstraße" sowohl einen Poller als auch ein Straßenschild. Das flüchtige Fahrzeug soll weiß sein und ausländische Kennzeichen besitzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

