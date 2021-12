Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - 18-jähriger Mainzer wird durch drei unbekannte Täter ausgeraubt

Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 23.12.2021, gegen 20:40 Uhr, wurde ein 18-jähriger Mann aus Mainz im Parkhaus Schillerplatz Opfer eines Raubes.

Während sich der spätere Geschädigte mit einem 17-jährigen Bekannten auf dem Romano-Guardini-Platz aufhielt, wurde der von drei unbekannten Männern angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs begaben sich die unbekannten jungen Männer gemeinsam mit dem 18-Jährigen und seinem Bekannten in das Parkhaus Schillerplatz. Hier wollte man gemeinsam einen Joint rauchen. Im weiteren Verlauf fragten die unbekannten Täter nach Bargeld und Wertgegenständen und griffen dem Geschädigten bereits in die Hosen- und Jackentaschen. Nachdem sich der 18-jährige Mainzer zurückzog wurde er von einem der Täter ins Gesicht geschlagen und ihm hierbei seine hochwertige Winterjacke der Marke Wellensteyn, Apple AirPods und der Haustürschlüssel entrissen. Die Täter flohen durch das Treppenhaus über die Münsterstraße in Richtung Münsterplatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

