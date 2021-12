Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211221.1 Itzehoe: Geldbörse bei Einkauf gestohlen

Itzehoe (ots)

Am Montag zeigte ein 80jähriger Itzehoer den Diebstahl seiner Geldbörse an. Als dieser am Donnerstagmittag seine Einkäufe im Supermarkt an der Carl-Zeiss-Straße erledigen wollte, fehlte die Geldbörse bereits kurz nach Entnahme eines Einkaufswagens auf dem Kundenparkplatz. In der Geldbörse befanden sich neben Ausweispapieren auch eine Geldkarte, die umgehend gesperrt wurde.

