Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211220.8 Helgoland: Einmotoriges Luftfahrzeug landet auf Grünstreifen

Helgoland (ots)

Am Montag kam es auf der Düne zu einem missglückten Landemanöver einer Piper PA 28 R. Die mit vier Personen aus Nordholz kommende Maschine kam zu spät auf der Landebahn auf und geriet in der Folge auf einen Grünstreifen. Dabei drehte sich das Heck und kam an einer Abzäunung zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

