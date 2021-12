Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211220.5 Mehlbek: Einbruch in Einfamilienhaus

Mehlbek (ots)

Am Samstag sind Unbekannte über Tag in ein Einfamilienhaus in Mehlbek eingestiegen. Die Täter erbeuteten Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 18.45 Uhr suchten Einbrecher ein Haus in der Straße Am Moor auf. Sie drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räume. Aus einem der Zimmer stahlen die Diebe zwei Goldringe im Wert von etwa 2.00 Euro. Der Sachschaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell