POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Bergungsarbeiten dauern an +++ Staubildung

Delmenhorst (ots)

Am 25.03.2021 ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück ein Verkehrsunfall bei dem der alleinbeteiligte Fahrer des Unfallfahrzeuges schwer verletzt wurde.

Ein 59 Jahre alte Sattelzugfahrer aus Rumänien erlitt offensichtlich während der Fahrt einen Schwächeanfall und kam daraufhin mit seinem Sattelzug nach rechts von der Autobahn ab und kippte mit seinem Sattelzug im weiteren Verlauf im Grünstreifen auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer konnte durch anwesende Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit werden und im Rahmen der "Ersten Hilfe" versorgt werden. Anschließend wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Im Zuge des Verkehrsunfalls musste zuerst der Hauptfahrstreifen und während der Bergungsarbeiten der mittlere Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden. Zudem liefen an der Unfallstelle circa 400 Liter Dieselkraftstoff aus, die durch die Feuerwehr gebunden wurde. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Dauer der Bergungsmaßnahmen kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zur Zeit hat sich vor der Unfallstelle ein Stau von circa drei Kilometer Länge gebildet.

Der Sachschaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt.

