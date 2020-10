Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher kamen durch die Terrassentür

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, schlugen Einbrecher an der Tackenstraße die Terrassentür eines Reihenhauses ein und drangen in das Gebäude.

Die Unbekannten durchwühlten im Haus Schränke und Schubladen nach Beute. Ob oder was die Einbrecher stahlen ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

