Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211220.3 Itzehoe: Fahrräder von Grundstück entwendet

Itzehoe (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte zwei Fahrräder von einem Privatgrundstück in Itzehoe entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der Räder geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 09.15 Uhr, begaben sich Diebe auf ein Grundstück im Holtweg und stahlen von dort zwei Bikes, die mit einem Schloss gesichert und mit einer Plane abgedeckt waren. Eines der Fahrräder war schwarz-silber und von Pegasus, Wert etwa 150 Euro, bei dem anderen handelte es sich um ein Cross-Bike von Bulls in Schwarz, Wert 180 Euro. Eine Zeugin sah kurz vor Mitternacht drei junge Männer am Tatort und sprach diese an, ahnte zu dem Zeitpunkt allerdings noch nichts von dem Diebstahl. Laut ihren Angaben war einer der Männer etwa 20 Jahre alt und trug eine auffällige weiße Jacke mit schwarzen Applikationen auf den Schultern. Die beiden anderen Verdächtigen waren etwa 15 Jahre alt und dunkel gekleidet. Möglicherweise handelte es sich bei den Personen um die Täter.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell