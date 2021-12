Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211220.1 Büsum: Platzverweis erfordert Polizeieinsatz

Büsum (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Spielhalle an der Straße Am Hafen, nachdem eine Angestellte die Polizei um Hilfe bat. Ein alkoholisierter und aggressiver Gast war dort aufhältig. Da dieser bei der Klärung des Sachverhalts nun auch die Polizisten angriff, wurde dieser zu Boden und im Anschluss in das Westküstenklinikum begleitet. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme. Den 52jährigen Büsumer erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstand und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Beide Polizisten blieben dienstfähig.

