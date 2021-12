Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211217.7 Sankt Michaelisdonn: Hoffentlich kein Weihnachtsbraten!

Sankt Michaelisdonn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter ein Grundstück in Sankt Michaelisdonn aufgesucht und aus einem Stall ein Kaninchen entwendet. Die Polizei fragt sich, wer so etwas tut und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend brachte die Geschädigte ihre Kaninchen sorgsam in einzelnen Käfigen in einem Stall auf ihrem Grundstück in der Westerstraße unter. Als sie den Stall am nächsten Tag aufsuchte, stellte sie fest, dass die Tür nicht ganz geschlossen war und die Vierbeiner offensichtlich umgesetzt worden waren. Zudem fehlte ein schwarzes und braunes Kaninchen.

Wer hier am Werk gewesen ist, konnte sich die Anzeigende nicht erklären. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sich unter 04851 / 95070 melden sollten, und hofft, dass das verschwundene Tier wohlauf ist!

Merle Neufeld

