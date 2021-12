Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211217.5 Sommerland: Einbruch in Einfamilienhaus

Sommerland (ots)

Am Donnerstag haben Einbrecher ein Haus in Sommerland während der Abwesenheit der Bewohner heimgesucht. Sie machten einige Beute und richteten einen Sachschaden in Höhe von tausend Euro an.

Im Zeitraum von 16.30 Uhr und 19.20 Uhr suchten Unbekannte das Einfamilienhaus in der Straße Grönland auf. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in das Innere ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

