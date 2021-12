Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211217.3 Kellinghusen: Leichter kann ein Dieb es nicht haben...

Kellinghusen (ots)

Am Donnerstagmorgen hätte die Kundin eines Supermarktes einem Dieb ihr Portemonnaie auch direkt in die Hand drücken können - so einfach machte die Frau es dem Täter.

Um 11.45 Uhr betrat eine Seniorin, nachdem sie Geld von der Bank geholt hatte, den Aldi-Markt an der Stör. Ihre Geldbörse und ein Handy verwahrte sie in einem Einkaufskorb, den sie in ihren Einkaufswagen stellte. Bedeckt hatte die 78-Jährige ihre Wertsachen mit Beuteln, das schien ihr offenbar sicher genug zu sein. An der Kasse musste die Anzeigende dann feststellen, dass sie sich in Sachen Sicherheit geirrt hatte. Den Dieb, der sich ihr Portemonnaie mit samt 230 Euro Bargeld geschnappt hatte, hatte die Geschädigte nicht einmal bemerkt.

Zeugen, die Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell