Polizei Hamburg

POL-HH: 210906-2. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub auf Seniorin in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.09.2021, 13:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Lenzweg

Gestern am frühen Nachmittag hat ein unbekannter Täter eine 91-Jährige in ihrer Wohnung in Hamburg-Stellingen überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Rentnerin hielt sich auf ihrer Terrasse auf, als ein Mann sich durch den Garten näherte und an ihr vorbei ihre Wohnung betrat. Die 91-Jährigen forderte den Eindringling mehrfach zum Gehen auf und schrie schließlich um Hilfe. Der Mann drückte die Frau daraufhin in ihrer Wohnung zu Boden, hielt ihr den Mund zu und riss ihr ihre Ohrringe aus den Ohren. Weiterhin forderte er die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Geschädigte signalisiert hatte, Geld aushändigen zu wollen, half der Täter ihr wieder auf die Beine. Als die Frau ihr Portemonnaie zur Hand nahm, nahm er es ihr weg und das darin befindliche Bargeld an sich. Anschließend flüchtete der Räuber über die Terrasse in unbekannte Richtung.

Die 91-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, aus dem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - westeuropäisches Erscheinungsbild - 35 - 40 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - sehr schlanke Statur - dunkelblonde, lange Haare zum Zopf gebunden - bekleidet mit einer Jacke in Flecktarnmuster

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

