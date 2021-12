Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211216.4 Meldorf: Unbekannter beschädigt Fenster eines Autohauses

Meldorf (ots)

Am Mittwochmorgen rief die Angestellte eines Autohauses am Raiffeisenplatz die Polizei, weil vier Fenster des Autohauses beschädigt worden waren. Betroffen waren das Fenster zum Aufenthaltsraum, ein Toilettenfenster und zwei Fenster zum Lagerraum. Die Ermittlungen zur Begehungsweise und Verursachern dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Meldorf unter 04832-20350 zu melden.

