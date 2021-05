Polizei Dortmund

POL-DO: Mit Hockeyschläger begrüßt: Polizei entdeckt in Wohnung Betäubungsmittel und nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0481

Mit einem Hockeyschläger in der Hand hat ein Mann am Dienstagabend (4. Mai) die Polizei an der Treibstraße begrüßt. Anlass waren Streitigkeiten in einer Wohnung. Während der Sachverhaltsaufnahme entdeckten die Einsatzkräfte verschiedenste Betäubungsmittel sowie als Waffen eingestufte Gegenstände und beschlagnahmten diese. Einen Tatverdächtigten nahmen sie fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 36-jährige Dortmunderin gegen 21 Uhr ihre Wohnung und alarmierte nach Streitigkeiten die Polizei. Zur Sachverhaltsklärung klopften die Einsatzkräfte an der betreffenden Tür. Beim Öffnen hielt der 40-Jährige einen Gegenstand in der Hand, der sich im späteren Verlauf als Hockeyschläger herausstellte. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde der Mann aufgefordert den Gegenstand beiseite zu legen und konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten in seiner griffbereiten Bauchtasche einen Teleskopschlagstock, ein Pfefferspray sowie einen Schlagring und beschlagnahmten diese.

In der Wohnung selbst sahen die Beamten darüber hinaus auf einer Anrichte verschiedenste Betäubungsmittel, u.a. mutmaßliches Haschisch, Kokain und Ecstasy-Pillen, in einer nicht geringen Menge liegen. Mit einem erwirkten Durchsuchungsbeschluss und der Unterstützung eines Diensthundes wurden keine weiteren Drogen gefunden. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Sie fertigten Strafanzeigen u.a. wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Die weitergehenden Ermittlungen dauern noch an.

