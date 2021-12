Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211220.2 Brunsbüttel: Kollision in der Großen Nordschleuse in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntagmittag ist es in der Großen Nordschleuse in Brunsbüttel zu einer Kollision eines Schiffes mit der Mittelmauer gekommen. Dabei entstanden leichte Schäden.

Um 12.45 Uhr lief das Mehrzweckschiff "RIX GULF" von See kommend in die Große Nordschleuse in Brunsbüttel ein. Dabei stieß das Schiff gegen das Außenhaupt der Mittelmauer. Am Steuerbordheck und an der Schleusenmauer entstanden dadurch geringfügige Schäden. Unfallursächlich für den Unfall dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand ein Steuerfehler in Verbindung mit starkem Wind gewesen sein. Personen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden, Ladung oder Betriebsstoffe traten nicht aus.

Das Schiff konnte seine Reise nach Dänemark nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft ohne Auflagen fortsetzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell