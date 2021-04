Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schilder beschädigt

Haselünne (ots)

Zwischen dem 12. und dem 19. April beschädigten bislang unbekannte Täter die Reit- und Wegeschilder im Bereich des Ziegengeheges am Haselünner See. Diese wurden teils samt Betonklotz ausgegraben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/95870-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell