Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211220.7 Marne: Einbruch in Garage

Marne (ots)

Am Montagmorgen entdeckte ein 51jähriger Hausbewohner in der Koogstraße, dass unbekannte Täter in seine Garage eingebrochen sind. Hierzu wurde die rückwärtige Tür eingetreten. Aus der Garage wurden zwei Kameras, ein LED-Strahler, zwei Streitäxte und eine Deko-Waffe entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem späten Samstagnachmittag und Montagmorgen.

