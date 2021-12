Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen - betrunkene 60-jährige PKW-Fahrerin kollidiert mit abgestellten Auto und flüchtet

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist gegen Mitternacht eine alkoholisierte 60-jährige Frau aus Mainz in der Poststraße mit ihrem Auto gegen einen abgestellten PKW gefahren und anschließend geflüchtet.

Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Renault Twingo die Poststraße in Richtung L419. In Höhe eines Supermarktes streifte sie beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten VW Golf. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu informieren, fuhr sie weiter und hielt erst wieder wegen einer roten Ampel an. Zwei junge Männer aus Mainz (20 und 22 Jahre alt) fuhren hinter der Dame und konnten die Verkehrsunfallflucht beobachten. Die beiden Herren fuhren an der roten Ampel neben sie und teilten ihr mit, dass sie soeben einen Unfall verursacht hat. Die 60-jährige Frau antwortete lediglich, dass sie gleich wiederkommen würde und fuhr unvermittelt bei Rot über die Ampel.

Polizeikräfte konnten die Unfallverursacherin daheim antreffen. Diese war alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest wurden fast 2 Promille festgestellt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt und durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

