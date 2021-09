Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist festgenommen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Beamte des Polizeireviers Ostendstraße haben am Samstag (04.09.2021) gegen 10.00 Uhr einen 70-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Ecke Landhaus-/Julienstraße vor einer 32-jährigen Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert zu haben. Die Fußgängerin war zuvor mit ihrem Hund unterwegs, als sie den Sittenstrolch im Bereich eines Zaunes wahrnahm und dieser die Frau während seiner Handlungen ansah. Als der Täter bemerkte, dass sie die Polizei verständigte, flüchtete er, konnte aber kurze Zeit später in der Haußmannstraße vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

