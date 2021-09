Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Kontrolle mutmaßlich Widerstand geleistet.

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (04.09.2021) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der bei einer Kontrolle Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt haben soll. Darüber hinaus soll er versucht haben, an die Dienstwaffe eines Polizeibeamten zu gelangen. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 00.10 Uhr auf dem Schlossplatz, nachdem ihm eine abgestellte Tasche zugeordnet werden konnte, in der sich Betäubungsmittel befanden. Im Verlauf der Kontrolle soll sich der Mann in aggressiver Art und Weise gegen die Beamten gerichtet haben, so dass sie gegen ihn unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Der 33-Jährige habe sich dabei heftig gegen das Anlegen der Handschließen gewehrt, wodurch es zu einem Gerangel kam. Hierbei soll der Beschuldigte versucht haben, die Dienstwaffe eines 30 Jahre alten Beamten aus dem Holster zu ziehen, was ihm jedoch misslang. Den eingesetzten Beamten gelang es, den Tatverdächtigen, der sie massiv beleidigt haben soll, zu fesseln und festzunehmen. Der polizeibekannte deutsch-russische Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

