POL-S: Vier Fahrgäste nach Vollbremsung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Der Busfahrer eines Linienbusses musste am Freitagmittag (03.09.2021) eine Vollbremsung in der Osterbronnstraße einleiten, nachdem ein unbekanntes Kind offenbar unachtsam auf die Straße getreten war. Der Busfahrer war gegen 11.40 Uhr mit dem Bus der Linie 81 von Dürrlewang kommend in Richtung Rohr unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Osterbronnstraße standen zwei Erwachsene mit zwei Kindern am Gehwegrand und warteten an der dortigen roten Fußgängerampel, als plötzlich eins der Kinder offenbar überraschend auf die Straße trat. Der Busfahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und kam rechtzeitig zum Stehen. Außerdem war das Kind gleich wieder zurück auf den Gehweg gegangen. Es kam daher zu keinem Kontakt zwischen den beiden. Als die Fußgängerampel auf Grün schaltete, wechselte die mutmaßliche Familie die Straßenseite und ging in unbekannte Richtung weg. Vier Fahrgäste im Bus, die bereits wegen der nahenden Haltestelle aufgestanden waren, stürzten infolge der Bremsung und zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten einen 70-jährigen Senior sowie eine 28-jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von 12 und 2 Jahren. Sie brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Die Polizei sucht nun nach der Frau, ihrem Begleiter und den beiden Kindern, die am Gehwegrand standen. Zeugen sowie die gesuchten Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

