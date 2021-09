Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trio lenkt Angestellte ab und stiehlt Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann und seine Begleiterin haben am Donnerstag (03.09.2021) eine Angestellte in einem Laden an der Streibgasse abgelenkt, während ihr Komplize eine Tasche mit Bargeld gestohlen haben soll.

Das Trio betrat gegen 10.00 Uhr das Geschäft, worauf die Frau und einer der Männer die Angestellte in ein Gespräch verwickelte. Währenddessen soll der andere Mann das Büro, das sich im hinteren Teil des Ladens befindet, betreten und eine Tasche mit mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Als die Angestellte nach dem Gespräch das Büro überprüfte und feststellte, dass die Tasche samt Inhalt fehlte, hatten die drei Tatverdächtigen bereits das Geschäft verlassen. Die Mitarbeiterin sah noch wie sie in Richtung Filderbahnstraße weggingen. Eine Fahndung durch alarmierte Polizeibeamte verlief ohne Erfolg.

Sie beschrieb die Frau als zirka 165 Zentimeter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Sie hatte eine schlanke Figur und ihre langen schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine weiße Sportjacke. Einer ihrer Komplizen soll zirka 170 Zentimeter groß und ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine schlanke bis hagere Figur, dunkle hochgegelte Haare und war unrasiert. Er trug eine rote Sportjacke und eine Jeanshose. Der dritte Tatverdächtige soll auch 170 Zentimeter groß gewesen sein und eine schlanke bis hagere Figur gehabt haben. Er hatte hellere Haare als sein Mittäter, war sportlich und weiß bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

