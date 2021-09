Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch (01.09.2021) und Donnerstag (02.09.2021) Zutritt zu einem Firmengebäude an der Wollinstraße verschafft. Die Täter brachen zwischen 17.15 Uhr und 06.40 Uhr gewaltsam zwei Oberlichtfenster auf und gelangten so in zwei Büroräume, welche sich im Erdgeschoss befinden. Dort stahlen sie einen Laptop, eine EC-Karte sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließen die Täter die Örtlichkeit unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

