POL-MR: Wohnhausbrand durch Brandstiftung - Beschuldigter in Untersuchungshaft Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizei Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

(Bezug zur Presseinformation vom 14. Juli)

Mardorf

In der Nacht zum Mittwoch, 14. Juli, gegen 02.30 Uhr, brannte in der Kapellenstraße ein unbewohntes, massiv gemauertes, freistehendes Wohnhaus. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mindestens 150.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg und des Hessischen Landeskriminalamtes ermittelten Brandstiftung als Brandursache. Nach den Untersuchungen und Spuren entfachte der Täter das Feuer an mehreren Stellen im Erd- und im Dachgeschoss. Die weiteren Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht, der sich nach einer Durchsuchung mit der Sicherstellung von weiteren Beweismitteln erhärtete. Bei seiner richterlichen Vorführung räumte der Tatverdächtige die Brandstiftung ein, machte jedoch bislang keine Aussagen zum Tatablauf und zum Motiv. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt.

