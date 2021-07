Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Rauschenberg und Quotshausen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Quotshausen - Sandsteinpoller beschädigt

Vermutlich beim Rangieren an der Einmündung Brückenstraße/Lahnstraße kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem massiven Sandsteinpoller. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Der Unfall war zwischen Mittwoch, 14. und Freitag, 23. Juli. Wer hat während dieser Zeit ein Wende- oder Rangiermanöver beobachtet, bei dem das Fahrzeug gegen den Poller gefahren sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

2. Rauschenberg - Lastwagen kollidiert beim Wendemanöver

Nach Zeugenaussagen kollidierte ein weißer Lastwagen mit blauem Planenauflieger bei einem Wendemanöver mit einem vor dem Anwesen Albshäusertorstraße 1 geparkten Reisebus. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Fahndung nach dem Lkw, von dem kein Kennzeichen bekannt ist, blieb erfolglos. An dem Bus entstand durch die Beschädigung der Frontscheibe und des rechten Außenspiegels ein Schaden von schätzungsweise mehreren Tausend Euro. Der Unfall passierte am Mittwoch, 28. Juli, gegen 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell