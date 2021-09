Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Ost (ots)

Unbekannte haben am Dienstag oder Mittwoch (31.08./01.09.2021) Gegenstände im Wert von über tausend Euro aus verschiedenen Fahrzeugen gestohlen, die an der Walchenseestraße sowie an der Poststraße geparkt waren. In der Zeit von 17.40 Uhr bis 06.50 Uhr stahlen die Täter eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines auf Höhe der Walchenseestraße 31 geparkten Lastwagens. Bei einem Pkw, welcher am Mittwoch von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Poststraße 34 geparkt war, schlugen die Unbekannten, vermutlich mit einer Axt, eine Fensterscheibe ein und erbeuteten aus dem Inneren einen Geldbeutel mit verschiedenen Karten sowie Bargeld in Höhe von zirka 50 Euro. Zeugen, welche im Bereich der Walchenseestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden. Zeugen, welche Hinweise zum Diebstahl in der Poststraße geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

