POL-S: Ins Gespräch verwickelt und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Mittwochabend (01.09.2021) einer 57-jährigen Frau in der Stammheimer Straße den Geldbeutel gestohlen. Die beiden unbekannten Frauen folgten der 57-Jährigen gegen 21.50 Uhr, nachdem diese die Stadtbahn an der Haltestelle Wimpfener Straße verlassen hatte. In der Stammheimer Straße verwickelte die ältere der beiden Frauen die Geschädigte in ein Gespräch, während die zweite Frau den Geldbeutel mit einem niedrigen Bargeldbetrag aus dem Rucksack stahl. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Die tatverdächtigen Frauen werden als schlank und mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Eine der Frauen soll ungefähr 30 Jahre alt sein und kurze blonde Haare haben. Die zweite Frau soll zirka 26 Jahre alt sein und schwarze lange Haare haben. Beide sprachen gebrochenes Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

