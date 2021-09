Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend (02.09.2021) im Bereich der Bergheimer Straße mit seinem Pedelec gestürzt. Der 61-jährige Pedelec-Fahrer war gegen 22.30 Uhr in der Bergheimer Straße in Richtung Korntal unterwegs und fuhr dabei seiner 58 Jahre alten Ehefrau hinterher. Als die beiden in die Straße Ob der Ditzinger Straße abbiegen wollten, stürzte der 61-Jährige offenbar. Zwei hinzukommende Passanten versorgten den bewusstlosen Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes. Die Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den Schwerverletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Derzeit besteht Lebensgefahr. Ob die Fahrsituation oder eine medizinische Ursache zu dem Sturz geführt haben, ist bislang unbekannt.

