POL-S: Wechselfallendieb erbeutet mehrere Hundert Euro - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (02.09.2021) einen 79 Jahre alten Senioren in der Johannesstraße mit dem sogenannten Wechselfallenschwindel bestohlen. Der unbekannte Mann sprach den 79 Jahre alte Passanten gegen 14.00 Uhr auf offener Straße an und fragte, ob er eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro-Münzen wechseln könne. Als der Senior seinen Geldbeutel vor dem Mann überprüfte, gelang es diesem in einem unbemerkten Moment mehrere Hundert Euro aus dessen Geldbeutel zu stehlen. Im Anschluss soll der Trickdieb als Beifahrer in eine dunkle Limousine eines älteren Modells mit dem Teilkennzeichen HH eingestiegen sein. Dem älteren Mann fiel der Diebstahl erst einige Minuten später auf, als er etwas bezahlen wollte. Der Mann soll etwa 170 Zentimeter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er sprach mit einem unbekannten Dialekt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

