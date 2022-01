Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach versuchtem Dieseldiebstahl

Neidenfels (ots)

Am Neujahrsmorgen wurde die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße gegen 05:10 Uhr über eine Alarmauslösung bei einer Baustelle in Neidenfels informiert. Ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma konnte beobachten, wie mehrere Täter zwei Überwachungskameras wegdrehten, um vermutlich so ihr weiteres Tun zu vertuschen. Die Baustelle wurde umgehend mit mehreren Streifenwägen aufgesucht und es konnten drei Personen auf dem Baustellengelände festgestellt werden. Ein 31-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim versuchten beim Erblicken der Polizeibeamten fußläufig zu flüchten, konnten aber nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Der dritte Täter, ein 39-jähriger Mann aus Mannheim, konnte umgehend widerstandslos festgenommen werden. Letzterer gab direkt zu, dass er zusammen mit den anderen beiden Personen Diesel aus den Baumaschinen stehlen und es in den mitgeführten LKW füllen wollte. Doch damit noch nicht genug. Der Mannheimer räumte ebenfalls ein, den LKW an die Baustelle gefahren zu haben. Allerdings war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Amphetamin und Methamphetamin. Die drei erfolglosen Diebe wurden erkennungsdienstlich behandelt, damit sie bei zukünftigen Straftaten leichter identifiziert werden können. Weiter wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Alle drei werden sich nun wegen des versuchten Dieseldiebstahls verantworten müssen. Weiter wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Trunkenheitsfahrt gegen den 39-jährigen Mann aus Mannheim eingeleitet.

