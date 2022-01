Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch und versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag den 31.12.2021 drangen zwischen 17:45 Uhr und 21:45 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim ein. Die Täter hebelten hierbei den Rollladen einer Balkontür sowie die Balkontür selber im hinteren Bereich des Einfamilienhauses auf und verschafft sich hierdurch Zutritt. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Anwesen und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Außerdem kam es gegen 21:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße. Die Täter versuchten ebenfalls auf der Rückseite des Hauses den Rollladen und die Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohnerin des Hauses war jedoch zu Hause, hörte die verdächtigen Geräusche und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb jedoch ohne Erfolg Die Bewohnerin musste aufgrund eines erlittenen Schocks über die Dreistigkeit der Täter durch den Rettungsdienst medizinisch betreut werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

