Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (04./05.07.2021) ist es in der Gutenbergstraße, im Bereich eines größeren Geschäftskomplexes, zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen.

Am Montagmorgen um 03.02 Uhr fuhr die alarmierte Polizei zum Tatort, da ein Lieferant ein beschädigtes Fenster bemerkt hatte. Die Beamten stellten Spuren fest, die eindeutig auf einen Einbruch schließen ließen. Nach bisherigem Kenntnisstand haben Unbekannte aus der Bäckerei einen kleinen Tresor gestohlen. Darin befand sich eine kleinere Menge Bargeld, die noch nicht genauer beziffert werden kann. Weiteres Stehlgut ist noch nicht bekannt. Der letzte Mitarbeiter hatte das Geschäft am Vorabend gegen 18.00 Uhr verlassen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 040-528060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell