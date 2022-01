Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße - Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Freitag den 31.12.2021 gegen 18:45 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades in Wachenheim an der Weinstraße in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 51-jährige Mann aus Bad Dürkheim begrüßte die kontrollierenden Beamten direkt damit, dass er am Vormittag Drogen konsumiert habe und übergab ihnen eine Plastikdose mit Amphetamin. Der Fahrer des Rollers hatte außerdem lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung und keinen Führerschein. Weiterhin konnte in der Jackentasche des 51-jährigen noch ein Tütchen mit weiterem Amphetamin aufgefunden werden. Der Rollerfahrer musste mit auf die Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Betäubungsmittel und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

