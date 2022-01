Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 30.12.2021, 21:40 Uhr, bis Freitag, den 31.12.2021, 21:05 Uhr, parkte ein 43-jähriger Mann aus Landau sein Fahrzeug in der Branchweilerhofstraße 125 in Neustadt an der Weinstraße. Der Parkplatz gehört zu dem dort ansässigen VfL Neustadt. In dem genannten Zeitraum wurden dem Landauer durch bislang unbekannte Täter beide Kennzeichen entwendet. Zeugen, die in der genannten Zeit etwas sachdienliches beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße unter der genannten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell