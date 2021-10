Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, schwerverletzte Person auf der Bahnhofstraße, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

Mit einem ungewöhnlichen Fall beschäftigt sich gerade die Unfallsachbearbeitung der Polizei. Am Sonntag (24.10.) gegen 19.10 Uhr wurde die Polizei in Ochtrup von einer schwer verletzten Person auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 37 in Kenntnis gesetzt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der verletzte Mann bereits von einem Notarzt behandelt. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Ermittlungen der Polizeibeamten vor Ort ergaben, dass es sich bei der verletzten Person um einen 30jährigen ausländischen Saisonarbeiter handelt. Der Mann war in Begleitung eines Kollegen, bei dem es sich ebenfalls um einen 26jährigen ausländischen Arbeiter handelt. Beide gingen etwa 5 Meter versetzt auf dem Gehweg hintereinander auf der Bahnhofstraße Richtung Brookstraße. Weil beide Männer Alkohol getrunken hatten schob der Erste deren Fahrräder. Plötzlich hörte er ein dumpfes Geräusch. Als er sich umdrehte sah er seinen Kollegen stark blutend auf dem Gehweg liegen. Ein Autofahrer hatte angehalten und sprach den Verletzten an, der aber nicht reagierte. Der Autofahrer stieg ein und entfernte sich von der Örtlichkeit. In dem bislang unbekannten Pkw saß offensichtlich eine weitere Person, die allerdings nicht beschrieben werden konnte. Der Fahrer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß und hatte eine untersetzte Statur. Er trug einen Bart und hatte insgesamt ein südländisches Aussehen. Ob der Verletzte von dem sich entfernenden Pkw angefahren wurde oder ob es sich um einen Alleinunfall handelt ist für die ermittelnden Beamten bislang völlig unklar. Die Polizei bittet deshalb alle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Verkehrskommissariat in Rheine, Telefon 05971/938-6221 zu melden.

