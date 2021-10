Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von Kabel aus einem Rohbau

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstag (23.10.), 16 Uhr bis Montag (25.10.), 10:00 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände an der Siemensstraße zwischen Rheine und Holsterfeld verschafft. Die Täter entwendeten aus dem Rohbau ein bereits verbautes Kabel von einer Länge von 65 m. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

