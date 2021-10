Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Koblenz (ots)

In der Nacht vom 15.10. auf den 16.10.2021 wurden in der Bardelebenstraße in Koblenz 4 Pkw beschädigt. An allen Pkw konnten Kratzer festgestellt werden, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand, evtl. Schlüssel, entstanden.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem/der Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Tel.Nr.: 0261/103-2510 oder per EMail an pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell