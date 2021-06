Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Toter Mann in Oldenburg/ Holstein aufgefunden - Kriminalpolizei ermittelt

Lübeck (ots)

Am Dienstag (08.06.2021) hat eine Passantin in der Innenstadt von Oldenburg/ Holstein einen toten Mann festgestellt und die Polizei informiert. Dem bisherigen Sachstand nach handelt es sich um einen Suizid, Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein und die Lübecker Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Feststellung der noch nicht bekannten Identität des Mannes eingeleitet und suchen Zeugen.

Gegen 08:35 Uhr ist der leblose Mann in einem Gebüsch in der Straße Am Kuhof festgestellt worden. Zwecks weiterer Untersuchung wurde der Leichnam der Rechtsmedizin zugeführt. Im Zuge des eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Oldenburg/ Holstein suchen die Beamten nun Zeugen oder Personen, die Angaben zur Identität des verstorbenen Mannes machen können.

Der Verstorbene ist 165cm groß, von schlanker Statur und hat dunkelbraune Haare, dazu trug er einen Bart. Zum Zeitpunkt des Auffindens war er mit einer schwarz-grauen Fleecejacke, einem bläulichen Pullover, einem roten T-Shirt, einer kurzen, abgeschnittenen Jeanshose sowie roten Adidas-Schuhen bekleidet. Auffällig sind unter anderem drei Tattoos in Form einer Hand, einer leicht bekleideten Frau sowie einer Pflanze mit roten Blütenblättern und dem Schriftzug "Rodi", die jeweils an den Armen und am Oberschenkel des Toten zu erkennen sind.

Zeugen, die Angaben zu der Identität der verstorbenen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein unter der Telefonnummer 04361- 10550 in Verbindung zu setzen.

