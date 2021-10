Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Diebstahl von Gasflaschen

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Montag (25.10.), 12:00 Uhr bis Dienstag (26.10.), 09:00 Uhr haben unbekannte Täter 7 Gasflaschen eines Getränkemarkts geklaut. Die Gasflaschen lagerten in einem "Metallkäfig" auf dem Außengelände des Getränkemarkts an der Straße "Alter Schulweg". Die Täter entfernten das Vorhängeschloss an dem Metallkäfig gewaltsam und verschafften sich so Zugang zu dem Gelände. Von dort entwendeten sie die Gasflaschen. Der Schaden liegt bei etwa 280 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Ibbenbüren, Tel. 05451/591-4315.

