Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.)- Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 12.12.2020, gegen 23:45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin Unfallgeräusche in der Hindenburgstraße. Wie sich herausstellte, wurden zwei geparkte PKW bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher war nicht vor Ort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde ein VW Golf kontrolliert, welcher auf der Talstraße in Fahrtrichtung Lambrecht unterwegs war und ausgeprägte Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug war an der Fahrzeugfront stark beschädigt, defekte Fahrzeugteile streiften auf dem Asphalt. Bereits zu Beginn der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen, der vom 26-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Dürkheim ausging. Er machte zudem einen desorientierten und verwirrten Eindruck. Bei der Begutachtung der Unfallschäden war eindeutig ein Zusammenhang zu den beschädigten Fahrzeugen in der Hindenburgstraße zu erkennen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests bei dem Mann aus Bad Dürkheim war nicht möglich. Ihm wurde auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehr wurde eingeleitet.

