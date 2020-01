Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.01.2020 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Am Neujahrsmorgen, gg. 00:30 Uhr, kommt es in Ilsede, in der Gerhard-Lukas-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch eine Silvesterrakete. Aus einer Personengruppe heraus zündet ein bislang namentlich Unbekannter eine Rakete, allerdings nicht gen Himmel, sondern parallel zu Straße. Die Rakete trifft eine 39jährige Ilsederin ins Gesicht. Hierdurch erleidet sie eine Schnitt-/Risswunde an der Unterlippe, die genäht werden musste. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, die Ermittlungen zum Täter dauern an.

Zu einer Sachbeschädigung an der Scheibe eines Frisörgeschäftes in der Bodenstedtstraße in Peine kam es am 01.01.20, gegen 00:15 Uhr. Zeugen beobachten eine Gruppe von 5-6 Männern, die die Scheibe beschädigen. Einer der Täter, ein 22jähriger Peiner, kann im Nahbereich noch angetroffen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, außerdem wird er für den entstandenen Schaden aufkommen müssen.

Darüber hinaus kam es in der Silvesternacht zu diversen Streitigkeiten und kleineren körperlichen Auseinandersetzungen, zudem auch zu etlichen gemeldeten Ruhestörungen, die aufgrund dringenderer Einsätze nicht alle zeitnah übernommen werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Krug, PHK

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell