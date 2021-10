Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (21.10.) hat ein Pkw-Fahrer gegen 11:15 Uhr seinen schwarzen Ford Edge auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts an der Maybachstraße abgestellt. Während der Abwesenheit des Fahrers fuhr ein schwarzer Volvo ebenfalls auf diesen Parkplatz. Der Fahrer des Volvo touchierte beim Rückwärtsfahren den Ford und beschädigte diesen im hinteren Bereich. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Fahrer des schwarzen Volvo entfernte sich von der Unfallstelle, ohne auf den Unfall aufmerksam zu machen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und kann den Fahrer wie folgt beschreiben: Der Mann war etwa 50 - 60 Jahre alt, ungefähr 1.80 Meter groß und hatte eine sportliche Figur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

