Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Lagerhalle

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 30.12.2021, 13:00 Uhr bis 03.01.2022, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Lagerhalle einer Firma in der Bruchstraße ein. Im Inneren wurden auch mehrere Bürotüren aufgehebelt. Entwendet wurden mehrere Computer-Laptops, ein Scanner sowie eine KFZ-Diagnosegerät. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bereits in der Nacht vom 20.12.2021 auf 21.12.2021 waren unbekannte Täter in die Halle eingebrochen. Ob ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell